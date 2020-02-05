Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, K.K'nın el çantasında 1 kilogram 978 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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