Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı - Son Dakika

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Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, K.K'nın el çantasında 1 kilogram 978 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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