Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Adana çevre yolundan Kahramanmaraş'a giriş yapan yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak valizinde arama yaptı. Valizde 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Çantanın sahibi H.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüste bir yolcuyu takibe aldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu