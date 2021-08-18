YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 48 gram bonzai ve 400 adet uyuşturucu hap ile yakalanan yolcu E.G. (18) adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, bir valizin içinde 1 kilo 48 gram bonzai ve 400 adet uyuşturucu hap bulundu. Valizlerin sahibi olan E.G. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G., adliyeye sevk edildi.