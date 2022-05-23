Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı

23.05.2022 16:09
Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı

BOLU'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı
Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı
Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı
Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, Bolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı - Son Dakika
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