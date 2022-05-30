Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi

30.05.2022 10:27

Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildiMALATYA Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi

MALATYA Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi.

Elazığ-Malatya karayolu yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri bir yolcuya ait yastık içerisinde 2 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi
Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi
Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi
Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi
Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi

YORUMLAR
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Yastığa gizlenmiş iki ruhsatsız silah ele geçirildi Yastığa gizlenmiş iki ruhsatsız silah ele geçirildi Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde yapılan aramada yastık içerisine gizlenmiş 2 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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