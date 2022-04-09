YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN - Son Dakika
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YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN

09.04.2022 13:17

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yaptığı aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yaptığı aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ilçede yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yapılan aramada N.D. (18) isimli yolcunun valizinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. N.D. gözaltına alındı. (DHA)

YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN
YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN
YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN
YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN
YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN
YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU - YENİDEN - Son Dakika
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