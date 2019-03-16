Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsündeki Bavulda 7 Bin 965 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsündeki Bavulda 7 Bin 965 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu Otobüsündeki Bavulda 7 Bin 965 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri meslekten ihraç polis memuru, 2 kişi tutuklandı.

?Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceğini öğrenince harekete geçti. Çarşamba günü ilçe girişine kontrol noktası oluşturan ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Akhisar'a gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili otobüsteki yolculardan, polis memuruyken meslekten ihraç edilen M.A. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:44 Kaynak: DHA

Manisa, Akhisar, Güncel
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