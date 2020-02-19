Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı

6 saat önce

ADANA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada boş koltuk üzerinde bulunan berenin içinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı, System.String[]

ADANA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada boş koltuk üzerinde bulunan berenin içinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada boş koltuk üzerine konulan bere içerinde 2 paket halinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Yapılan incelemede berenin Alehattin Ç. (35) ve Selahattin D.'ye (36) ait olduğu anlaşıldı. Emniyete götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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