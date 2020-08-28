Yolcu otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı, cinsel tacizi ortaya çıkarmış - Son Dakika

Yolcu otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı, cinsel tacizi ortaya çıkarmış

MANİSA'dan Şanlıurfa'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü., (30) molada içki içtiği yol arkadaşı Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldıktan sonra otobüsteki buzdolabına gizledi.

MANİSA'dan Şanlıurfa'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü., (30) molada içki içtiği yol arkadaşı Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldıktan sonra otobüsteki buzdolabına gizledi. Kahraman A.'nın şikayeti üzerine otobüsün kapıları kapatılıp, güvenlik kamerası görüntüleri incelenince Adnan Ü.'nün cep telefonunu buzdolabına gizlediği ve otobüste uyuyan genç kadın Y.U.'yı (22) elle taciz ettiği ortaya çıktı. Görevlilerin Adana Otogarı'nda durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan Adnan Ü., sorgusunda, "Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Olay, 26 Ağustos'ta gece saatlerinde Manisa-Şanlıurfa hattında çalışan bir yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'da iş bulduktan sonra, Şanlıurfa'nın Olay, 26 Ağustos'ta gece saatlerinde Manisa-Şanlıurfa hattında çalışan bir yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'da iş bulduktan sonra, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine doğru otobüsle yolculuk yapan Adnan Ü. otobüste tanıştığı Kahraman A. ile mola sırasında içki içerken cep telefonunu çaldı. Daha sonra otobüse binen şüpheli, cep telefonunu otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A. otobüsün Adana'da indir-bindir yapmak için durduğu sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirerek kapıların kapatılmasını istedi. HIRSIZLIK, TACİZİ ORTAYA ÇIKARDIBunun üzerine firma yetkilileri otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarını izleyince Adnan Ü.'nün, cep telefonunu buzdolabına gizlediğini ve uyuyan Y.U'yı elle taciz ettiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. emniyetteki sorgusunda, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Şüpheli Adnan Ü. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Şanlıurfa, Manisa, Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:20 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı, cinsel tacizi ortaya çıkarmış - Son Dakika

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