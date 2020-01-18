Yolcu otobüsündeki esrarı 'Kitap' buldu - Son Dakika

Doğu'dan Batı'ya uyuşturucu madde sevkiyatı Malatya'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile engellendi. Durdurulan bir yolcu otobüsünde detektör köpeği Kitap'ın tepki vermesi ile 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Doğu illerinden Batı'ya sevkiyatta önemli bir güzergah konumunda olan Malatya'da jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şehrin girişinde sık sık denetim ve uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son olarak Van'dan İstanbul'a sevkiyatı yapılan 4 kilogram toz esrar maddesini ele geçirdi.



Uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Kale ilçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan bir yolcu otobüsünde kapsamlı arama yapıldı. Van'dan İstanbul'a seyir halinde olan otobüste detektör köpek Kitap'ın tepki vermesi üzerine bagaj kısmında poşetlenerek vakumlanmış halde toplam 4 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Jandarma ekipleri bagajlarında uyuşturucu maddenin bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürdü. - MALATYA