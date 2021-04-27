Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

27.04.2021 18:00

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı Gaziantep'te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisinin almasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şehre girmek üzere olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırın içerisine gizlenmiş 6 kilo bonzai madde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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