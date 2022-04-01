Kayseri'de yolcu otobüsünde salça bidonuna gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.T'nin, doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.
Şüphelinin eşyaları arasındaki salça bidonunda 500 gram metamfetamin bulan ekipler, O.T'yi gözaltına alındı.
Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında işlem başlatılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsündeki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika