Yolcu otobüsündeki telefonu hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı - Son Dakika

Yolcu otobüsündeki telefonu hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı

MANİSA'dan Şanlıurfa'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü.(30) verilen molada birlikte alkol aldığı yolculardan Kahraman A.'nın cep telefonunu çalıp, otobüsün buzdolabına gizledi.

MANİSA'dan Şanlıurfa'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü.(30) verilen molada birlikte alkol aldığı yolculardan Kahraman A.'nın cep telefonunu çalıp, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A.'nın şikayeti üzerine kapıları kapatılarak güvenlik kamerası görüntüleri izlenen otobüste, Adnan Ü.'nün çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, ayrıca Y.U. (22) adlı kadın yolcuyu uyuduğu sırada elle taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Adnan Ü., "Hayatımda ilk kez içki içip, sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Olay, 26 Ağustos gecesi Manisa-Şanlıurfa arasında seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitmek için otobüse binen Adnan Ü. yolculardan Kahraman A. ile birlikte verilen mola sırasında alkol aldı. Bu sırada da Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A., Adana Otogarı'ndan yolcu alınacağı sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirdi.KADIN YOLCUYU UYURKEN TACİZ ETMİŞ Bunun üzerine otobüsün kapıları kapatıldı. Firma görevlileri, otobüsteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerden Adnan Ü.'nün, çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, bunun yanı sıra uyuyan Y.U.'yi elle taciz ettiği fark edildi.İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. ifadesinde, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp, buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi.Adnan Ü., adliyeye sevk edildi.



Şanlıurfa, Manisa, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:12 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsündeki telefonu hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı - Son Dakika

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