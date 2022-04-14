Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Yakar' buldu - Son Dakika

BİTLİS'te jandarmanın bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Yakar' ile yaptığı aramada, koli içerisine gizlenmiş 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Tatvan ilçesinin girişindeki kontrol noktasında durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Yakar'ın da kullanıldığı aramada, bir yolcuya ait kolide 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.