Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsündeki yangın motordan çıkmış
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsündeki yangın motordan çıkmış

36 dakika önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde, içinde 50 yolcusu bulunan otobüste meydana gelen yangının, motor kısmından çıktığı belirlendi.

Yolcu otobüsündeki yangın motordan çıkmış, System.String[]
BOLU'nun Gerede ilçesinde, içinde 50 yolcusu bulunan otobüste meydana gelen yangının, motor kısmından çıktığı belirlendi.
4 gün önce Çorum'dan İstanbul'a giden Sabri Çolak yönetimindeki 34 FA 7999 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde, TEM'in Cankurtaran mevkiinde seyir halindeyken yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü Çolak, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcu hızla araçtan indirildi. Daha sonra otobüs alev alev yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ankara ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.
MOTOR KISMINDAN ÇIKMIŞ
Otobüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Raporda, yangının motor kısmından bilinmeyen bir nedenle çıktığı, alevlerin plastik aksesuarlara sıçrayarak büyüdüğü belirtildi.


İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsündeki yangın motordan çıkmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]