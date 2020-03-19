Yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinden İzmir'e giden Talha Mert'in kullandığı 43 ZE 052 plakalı yolcu otobüsü, Selimşahlar Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

15 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücüsünün ve muavinin fark etmesi üzerine yol kenarında güvenli bir yere çekildi ve yolcular tahliye edildi.

Yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle Akhisar-İzmir yönünde trafik bir süre yan yoldan sağlandı.

"Yolcular da sıkıntı yok"

Muavin İsmail Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını erken fark etmeleri sonucu yolcuları hemen tahliye ettiklerini söyledi.

Otobüsteki yangına yanından geçtikleri bir ot yangının sebep olduğunu düşündüğünü ifade eden Kara, "10 kilometre geride yolun yan tarafında ot yangını vardı, onun yakınlarından geçtik, biraz ilerledikten sonra şoförle motorda yangın çıktığını gördük. Kaptan hemen durdurdu, yolcularda bir sıkıntı yok. Alevin yanından geçti araç, yol kenarında oradan sıçradığını düşünüyoruz." dedi.

Yolculardan Bediha Erdoğan da otobüsteki yangının paniğe neden olduğunu anlattı.

Korktuklarını ifade eden Erdoğan, "Yolda ateşin içinden geçtik, resmen patlayacak gibi oldu, herkes çığlık attı, ağlayanlar oldu. Dumanlar çıktı, otobüsün boyunda alevler yükseldi, çok şükür bir sorun yaşanmadı." diye konuştu.

Yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:16 Kaynak: AA

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