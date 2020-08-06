Yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Arkadan gelen başka bir otobüs şoförünün uyarması ile yol kenarında güvenli bir yere çekilen yanan otobüsteki 20 yolcu dışarı çıkarıldı.

Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsündeki yangın paniğe neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:07

Kaynak: AA

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