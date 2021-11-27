Yolcu otobüsünden 750 paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Yolcu otobüsünden 750 paket kaçak sigara çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçakçılık suçları kapsamında İskenderun yolu üzerinde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüsün bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

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