Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü - Son Dakika

Denizli'nin Güney ilçesinde park halinde bulunan yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından alevlere teslim oldu. Alevlerin içerisinde kalan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güney ilçesi Üçeylül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muzaffer Eryıldız ve Gürdal Kabak'a ait yolcu otobüsü park halinde bulunduğu sırada dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından alevlerin yükselmesiyle yolcu otobüsü alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Güney Şubesi ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin ise elektrik akımından olabileceği tahmin ediliyor.

Yangın ile ilgili araştırma çalışması başlatıldı. - DENİZLİ