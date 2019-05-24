Yolcu otobüsünden inip karşıya geçmeye çalışan kıza tır çarptı
7 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç kız, tırın çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:11 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç kız, tırın çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu otobüsünden inen üniversite öğrencisi Serap Kaya'ya (19) karşıya geçmeye çalışırken bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan genç kız, ambulansla önce Devrek Devlet Hastanesine, ardından da Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
(Fikri Erdem/İHA)
Otomobil Kiralayan Üniversiteliler Kaza Yaptı: 2 Ölü, 5 Yaralı
Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Kız Kardeşini Evden İtfaiye Kurtardı
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var