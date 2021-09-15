Rize'de yolcu otobüsünde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

Rize'de durdurulan yolcu otobüsünde bir çuval içinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde yapılan aramada, emanete bırakılmış çuvalda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 2 tabanca gövdesi bulundu.

Çuvalı kimin bıraktığına yönelik geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası incelemeleri sonucu şüpheli Z.H'yi gözaltına aldı.

Z.H, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.