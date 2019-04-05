Yolcu Otobüsüne Damperli Kamyon Çarptı: 6 Ölü, 21 Yaralı
48 dakika önce
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde hareket halindeki bir yolcu otobüsüyle damperli kamyon çarpıştı.
Pakistan
'ın Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde hareket halindeki bir yolcu otobüsüyle damperli kamyon çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Pakistan'ın Karaçi
kentinden Ketta
şehrine hareket eden bir yolcu otobüsü, yük dolu bir damperli kamyonla çarpıştı. Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde gerçekleşen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Huzdar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, yaralıların yakındaki bir kasabadaki sağlık ocağına kaldırıldığı bildirildi. Ancak yerel kaynaklar, sağlık ocağının yeterli kapasitede olmadığını belirtti. Polis
, kaza hakkında inceleme başlattı.
(Abid Mazhar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
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