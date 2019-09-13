Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 90 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 90 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Zonguldak'a kaçak yollardan sokulan gümrük kaçağı içkilerin satılmak üzeri getirileceği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde İstanbul'dan, Zonguldak'a otobüsle gelen H.B'nin kaçak içkileri satacağını belirledi.

Otobüse düzenlenen operasyonda 90 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli H.B. gözaltına alındı.

Zonguldak, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası! Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]