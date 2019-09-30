Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışma başlattı.


Isparta - Antalya Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.


Otobüste yapılan aramalarda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, konuyla ilgili yolcu konumundaki R.K. - M.İ. ve S.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Konuyla ilgili adli ve idari işlemler sürürken, Jandarma ekiplerinin, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engelleme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim esrar çıktı Türkiye - Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:49:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]