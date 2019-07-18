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Yolcu otobüsüne taş atan şüpheliler yakalandı

4 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alanya'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsüne taş atarak, Azerbaycan uyruklu yolcu Nurad Gıliyev'in yaralanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Yolcu otobüsüne taş atan şüpheliler yakalandı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Alanya'ya giden şehirlerarası yolcu otobüsüne taş atarak, Azerbaycan uyruklu yolcu Nurad Gıliyev'in yaralanmasına neden olan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden minibüs şoförü Ramazan C., otobüslerin yoldan yolcu almasının kendi işlerini etkilediğini bu nedenle taş atma olayını gerçekleştirdiğini söyledi.
Manavgat'ın Çenger Mahallesi D400 Karayolu'nda dün seyir halinde olan 07 MBM 06 plakalı yolcu otobüsünün ön camına, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldı. Otobüsteki yolculardan Azerbaycanlı Nurad Guliyev yaralandı. Guliyev hastanede tedaviye alınırken, jandarma ekipleri olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından olayın motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelileri olay yerine birkaç kilometre uzaklıkta buldu. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, motosikleti bırakarak yaya kaçtı.
Motosiklette yapılan parmak izi çalışmasından şüphelilerden birinin Alanya- Manavgat arasında minibüs şoförlüğü yapan Ramazan C. olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ramazan C., otobüslerin yoldan yolcu aldığını, bu durumun kendi işlerini etkilediğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ramazan C.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda diğer şüpheliler Sinan Ç. ve Olgun Ç. de gözaltına alındı.
Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Azerbaycan, Manavgat, Jandarma, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
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