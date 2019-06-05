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Yolcu otobüsüne taşlı saldırı

51 dakika önce

ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki yolcu otobüsüne taşla saldırdı.

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ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki yolcu otobüsüne taşla saldırdı. Otobüsün camı kırılırken, sürücü E.Ç. ise polise şikayette bulunarak, 3 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi.
Eskişehir'de yolcularıyla birlikte Marmaris'e gitmek için otogardan çıkan E.Ç. (59) yönetimindeki özel firmaya ait yolcu otobüsü, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne geldiğinde, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı. Otobüs seyir halindeyken atılan taş, aracın camını parçaladı. Sürücü E.Ç. otobüsü yol kenarına çekip, polisi arayarak, "Otobüse atılan taştan dolayı otobüsün sağ arka üçüncü camı kırıldı. Taş aracın koridoruna düştü. Olaydan dolayı yaklaşık 3 bin liralık maddi zararımız var. Taşı atan kişinin bulunmasını istiyorum" diyerek şikayette bulundu. Polis, yolcu otobüsüne taşlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:52 Kaynak: DHA
Marmaris, Eskişehir, Güncel
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