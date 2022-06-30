Otobüs ve yolcular üzerinde arama yapan ekipler, yolculardan K.K.'nin (36) eşyaları ve üzerinde 88 gram metamfetamin, 19 gram bonzai ve 12 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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