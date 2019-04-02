Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüne Uyuşturucu Operasyonu

Yolcu Otobüsüne Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde bulunan 3 şüphelinin üzerinde 13 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yolcu Otobüsüne Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde bulunan 3 şüphelinin üzerinde 13 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Sav kavşağı polis kontrol noktasında emniyet ekipleri şüphe üzerine şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda S.G, M.T. ve M.T.A. isimli 3 şüphelinin üzerinde 13 gram eroin maddesi ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yaptı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

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