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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 400 gram toz esrar 2 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo 400 gram toz esrar 2 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında bahse konu otobüs tespit edilerek durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda Afgan Uyruklu A.J ve A.B.'nin sırt çantalarında 3 kilo 400 gram toz esrar, 2 kilo Afyon sakızı ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:14 Kaynak: İHA
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