Yolcu Otobüsüne Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri polisi tarafından yolcu otobüsüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri polisi tarafından yolcu otobüsüne yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 15 gram metamfetamin ele geçirildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden otobüs ile Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Sivas yolu uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde arama yapan ekipler, M.A. (32) ve R.K.'yı (29) gözaltına aldı. Şahısların bagajında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara çıkarılacağı bildirildi. - KAYSERİ

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