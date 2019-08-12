Yolcu otobüsünü durduran polisler bakın ne yaptı

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi için gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde trafik polisi vatandaşlara lokum dağıttı.

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi için gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde trafik polisi vatandaşlara lokum dağıttı.



İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kurban Bayramı boyunca yoğun şekilde trafik denetimlerini sürdürüyor. Hatay'ın Antakya istikametinde durdurulan bir yolcu otobüsünde trafik polisi lokum dağıttı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. Sibel Purcuklu isimli vatandaşın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Hatay Antakya trafik polisleri az önce tur otobüsümü durdurdu. Bir baktık bayramımızı kutluyorlar. Ülkemi seviyorum. Herkese iyi bayramlar" notu düştüğü görüldü. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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