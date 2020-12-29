Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı

29.12.2020 12:25
Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

KÜTAHYA'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

KÜTAHYA'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya- Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.

Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.


Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı

Afganistan, Tekirdağ, Kütahya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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