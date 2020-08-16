Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu - Son Dakika

Artvin'den Ağrı yönüne giden 34 FZ 5663 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Bayburt 'un Kop köyü yakınlarında yola çıkan boz ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, boz ayı ise olay yerinde öldü. Otobüsü sağa çeken sürücü, "Birden karşımıza çıktı, duramadık" dedi. Boz ayı, ihbar üzerine gelen karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 14:03

Kaynak: DHA

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