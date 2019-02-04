Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

1 saat önce

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Giresun'a giden Kenan K.(53) idaresindeki 34 FA 5057 plakalı yolcu otobüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bahtiyar Topçu'ya (24) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahtiyar Topçu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:39 Kaynak: İHA

İlkadım, Giresun, Samsun, 3. Sayfa
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