Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

07.06.2022 20:24
Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na kavşakta dönüş yaparken çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan kadının yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kadını ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ise ifade alınmak üzere ekiplerce gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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