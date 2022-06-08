Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı

08.06.2022 19:35
Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlanan genç kız, feryatlar içinde toprağa verildi.

Kaza, ilçenin Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, işten çıkıp evine giden 25 yaşındaki Kader Baloğlu'na çarptı. Otobüsün çarpması sonrası aracın altında kalan Kader'in yardımına otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Otobüsün altında kalan genç kız nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kızı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otobüsün altında kalan genç kız nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı

ŞOFÖR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Otobüs şoförü R.E. ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüsün altında kalan genç kız nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı

NİŞAN ELBİSESİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden genç kız ise bugün Hacıibadi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Genç kız nişan elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı. Baloğlu'nun yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Tekstildeki arkadaşları son görevini yerine getirirken ailenin feryatları arasında genç kız toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı - Son Dakika

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