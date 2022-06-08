Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri genç kızı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Kader Baloğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı - Son Dakika

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