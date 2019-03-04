Yolcu Otobüsünün Çarptığı Kişi Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik
istikametine giden Pamukkale
firmasına ait 35 PK 107 plakalı yolcu otobüsü, Pamukova Kültür Merkezi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya (28) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Darı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Darı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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