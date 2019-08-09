Yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:40 Kaynak: AA
'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Abdulhakim Gencan idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, merkez Karaköprü
ilçesi GAP Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı.
Ağır yaralanan Kırmızısaç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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