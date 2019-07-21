Yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
53 dakika önce
Adıyaman'da yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:53 Kaynak: AA
'da yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Necdet K, idaresindeki 02 FP 990 plakalı yolcu otobüsü Atatürk Bulvarı
Karayolları Kavşağı'nda Murat Çiftçi
idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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