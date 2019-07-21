Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

53 dakika önce

Adıyaman'da yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Necdet K, idaresindeki 02 FP 990 plakalı yolcu otobüsü Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda Murat Çiftçi idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Atatürk Bulvarı, Murat Çiftçi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:53 Kaynak: AA
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