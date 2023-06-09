YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI - Son Dakika
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YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

09.06.2023 09:26

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kaza, gece geç saatlerde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi yol ayrımında meydana geldi. Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsü tespit edilemeyen otomobile sağdan çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle hurdaya dönerken otobüs yol kenarındaki bir restorana çarparak durabildi.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANADE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan Resul ve Gökbaş Baş isimli kuzenler itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsteki yolculardan hafif şekilde yaralanan 2 kişi ve otomobilde bulunan Göksel Baş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Göksel Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada 2 kuzen öldü, 2 kişi de yaranladı

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili delil toplarken hayatını kaybeden kuzenlerin yakınları gözyaşı döktü. Yolcu otobüsündeki valizler de tahliye edilirken yolcular getirilen bir başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.

Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada 2 kuzen öldü, 2 kişi de yaranladı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Motor bloğu yerinden koparak yola savrulan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolcu otobüsü sürücüsü Ahmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada 2 kuzen öldü, 2 kişi de yaranladı
Kaynak: DHA
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Çaycuma, Göksel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ 2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI - Son Dakika
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