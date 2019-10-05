Yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü
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Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Muhammet Mert Türk yönetimindeki 08 AAF 750 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Ünye Cevizdere mevkisinde çöp temizliği yapan işçi Seyfi Öztürk'e (50) çarptı.
Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüste yolcu olmadığı, temizlik işçisinin Ünye Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.
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