Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü.
İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu'na (66), Çaycuma istikametinden gelen T.O. idaresindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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