Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

31 dakika önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü.

Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü.

İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kartoğlu'na (66), Çaycuma istikametinden gelen T.O. idaresindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bakacakkadı, Zonguldak, Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI
Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:19:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]