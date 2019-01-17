Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünün Çarptığı Yaya Öldü

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Alancuma mevkisinde yoldan karşıya geçmek isteyen, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen İsmail Bektaş'a (64), M.Y. idaresindeki 34 CDE 37 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bektaş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.Y, adliyeye sevk edildi. Sürücü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bektaş'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Hendek ilçesine bağlı Hicriye köyünde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:03 Kaynak: AA

İsmail Bektaş, Sakarya, Anadolu Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Bir Şartı Var! Sicilya'da 1 Dolara Ev Almak Mümkün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu

21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:58:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsünün Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]