Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı

11.03.2022 10:28

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.

İstanbul- Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı

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Diyarbakır, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı - Son Dakika
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