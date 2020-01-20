Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi - Son Dakika

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi

6 saat önce

İnebolu-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi, System.String[]

İnebolu- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Kastamonu'nun Küre ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı. Kar nedeniyle kayan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanmaktan bariyerler sayesine kurtuldu. Otobüs içinde bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, Kastamonu'nun Küre ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Küre ilçesinde yolcu aldıktan sonra tekrar yola koyuldu. Yolcu otobüsü, gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe çıkışında kara saplandı. Saplandığı kardan çıkmaya çalışan otobüs, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Uçuruma sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu otobüs ön tekerlerinin bariyerlere saplanmasıyla durabildi. Uçuruma yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtulan otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kazada korku dolu anlar yaşayan yolcular, olay yerine çağrılan minibüslerle Kastamonu merkeze gönderildi. Bariyerlere saplanan otobüs ise karayolları ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

(İHA)

Kastamonu, İstanbul, İnebolu, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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