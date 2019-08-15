Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsünün şoförü, sefer öncesi alkollü çıktı
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Yolcu otobüsünün şoförü, sefer öncesi alkollü çıktı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı tatili süresince otogarda denetimler gerçekleştirildi.

Yolcu otobüsünün şoförü, sefer öncesi alkollü çıktı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı tatili süresince otogarda denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde; sefere çıkılacak yolcu otobüsünün fren sisteminin arızalı olduğu, şoförünün ise önceki seferde 9 saat 40 dakika araç kullanarak, yasal süreyi aştığı tespit edildi. Antalya'ya gidecek 33 yolcu için başka araç ve şoför tahsis edilirken, bu otobüsün şoförü Ö.E.'nin de 0,24 alkollü olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunlaşan otobüs terminalinde denetim yaptı. Eskişehir'den 33 yolcuyla Antalya'ya gidilecek 07 ACV 244 plakalı otobüste yapılan kontrolde şoför C.D.'ye, önceki seferinde 9 saat 40 dakika araç kullanıp, yasal süreyi aştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Aynı otobüsün fren sisteminin arızalı olduğu belirlenirken, sefere çıkmasına izin verilmedi. Antalya'ya gidecek yolculara, firmadan başka otobüs tahsis edildi. Yola çıkmasına izin verilmeyen otobüsü kullanacak şoför Ö.E.'nin, yapılan testte, 0,24 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Otobüs şoförü Ö.E.'ye, idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Ortada kalan yolcular ise başka firmaların araçlarına binerek, Eskişehir'den ayrıldı.


Kurban Bayramı, Eskişehir, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:38 Kaynak: DHA
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