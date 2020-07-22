Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü - Son Dakika

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- Antalya Kaş seferini yapan Ayhan E., idaresindeki 41 LD 051 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 78'inci kilometresi Sandıklı Alamescit köyü yakınlarında Aynur Çelik idaresindeki 03 AAB 390 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Otomobil şoförü Aynur Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Aynur Çelik'in cesedi olay yerinde ki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüse nakledilerek yoluna devam etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.