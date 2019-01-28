Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüyle Gönderilen Kolide El Bombası Ele Geçirilmesi

Yolcu Otobüsüyle Gönderilen Kolide El Bombası Ele Geçirilmesi

37 dakika önce

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Muş'tan otobüsle gönderilen bir koliden el bombası çıkmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Yolcu Otobüsüyle Gönderilen Kolide El Bombası Ele Geçirilmesi, System.String[]
Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Muş'tan otobüsle gönderilen bir koliden el bombası çıkmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Olay sonrası araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu koliyi Muş'dan M.Y'nin dayısı olan İ.E'nin gönderdiğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan İ.E'nin ifadesinde, evini Bursa'ya taşıdığı için bazı eşyalarını otobüsle yolladığını, söz konusu el bombasından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Y, emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen İ.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Bursa'da, geçen hafta cuma günü terminale çocuğuyla gelen M.Y, Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim almıştı.

M.Y. söz konusu eşyaları x-ray taramasından geçirdiği sırada güvenlik görevlileri kolinin içinde el bombası olduğunu fark etmişti. Daha sonra M.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Bursa, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Deniz Çakır İçin Karar Verildi

Ankara'da 5 Suriyelinin Öldüğü Yangınla İlgili Soruşturmada 3 Kişi Gözaltına Alındı Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı, İYİ Parti Tabanını da Ayaklandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:31:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüyle Gönderilen Kolide El Bombası Ele Geçirilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]