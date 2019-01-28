Yolcu Otobüsüyle Gönderilen Kolide El Bombası Ele Geçirilmesi

Bursa
Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Muş
'tan otobüsle gönderilen bir koliden el bombası çıkmasıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Olay sonrası araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu koliyi Muş'dan M.Y'nin dayısı olan İ.E'nin gönderdiğini belirledi.
Bunun üzerine gözaltına alınan İ.E'nin ifadesinde, evini Bursa'ya taşıdığı için bazı eşyalarını otobüsle yolladığını, söz konusu el bombasından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyet müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen İ.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Bursa'da, geçen hafta cuma günü terminale çocuğuyla gelen M.Y, Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim almıştı.
M.Y. söz konusu eşyaları x-ray taramasından geçirdiği sırada güvenlik görevlileri kolinin içinde el bombası olduğunu fark etmişti. Daha sonra M.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı.