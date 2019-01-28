Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüyle Kaçak İçki Taşırken Yakalandı

Yolcu Otobüsüyle Kaçak İçki Taşırken Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yolcu Otobüsüyle Kaçak İçki Taşırken Yakalandı, System.String[]
Niğde'de yolcu otobüsünde kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Otoban Giriş ve çıkışlarında yaptıkları yol kontrollerinde bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünün bagajında B.A.A ait koli ve çantasını arama yaptı. Yapılan 12 adet rakı ve 11 adet Viski olmak üzere toplam 23 adet kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu 1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:37:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüyle Kaçak İçki Taşırken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]