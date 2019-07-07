Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobille, Mevlüt Yakışkan'ın kullandığı Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ramazan Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Sevli olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Recep Sel ve Kadriye Tetik ile otobüs sürücüsü Mevlüt Yakışkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. 2 kişinin cansız bedeni ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılabildi. Yaralılardan Recep Sel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Ramazan Çetin ile Mehmet Sevli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
Ramazan Çetin, Antalya, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada Tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]